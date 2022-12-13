Аргентина — Хорватия. Онлайн-трансляция матча полуфинала ЧМ-2022 13 декабря, 01:15 Букмекеры называют Аргентину фаворитом матча (Фото:REUTERS/Bernadett Szabo)

НВ следит за ходом поединка полуфинала чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Аргентины и Хорватии. Начало — в 21:00 по киевскому времени сегодня, 13 декабря.



Ориентировочные составы:

Аргентина: Э. Мартинес — Молина, Лис. Мартинес, Отаменди, Ромеро, Тальяфико — Макаллистер, Фернандес, Де Пауль — Месси, Альварес

Хорватия: Ливакович — Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса — Брозович, Ковачич, Модрич, — Пашалич, Перишич, Крамарич

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Матч состоится в катарском Лусаиле на стадионе Лусаил Айконик. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Аргентина выиграла группу C, опередив Польшу, Мексику, Саудовскую Аравию, в 1/8 финала обыграла Австралию, в четвертьфинале — Нидерланды. В случае выхода в финал соперником сборной будет победитель игры Франция — Марокко.

Команда одержала 8 побед в 10 последних играх во всех турнирах при одном поражении и одной ничьей. За коллектив не сыграют защитники Акунья и Монтиель (дисквалификации).

Хорватия заняла 2 место в группе F, опередив Канаду, Марокко и уступив Марокко, в 1/8 финала прошла Японию, в четвертьфинале — Бразилию. В случае выхода в финал соперником сборной будет победитель игры Франция — Марокко.

Команда не проигрывает в 11 последних поединках во всех турнирах при семи победах и четырех ничьих. Коллектив не имеет проблем с составом.

Статистика знает пять матчей между соперниками, в которых каждая из команд одержала по две победы. Еще один поединок завершился вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Аргентина — фаворит матча. Коэффициент на ее победу в основное время равен 1,85, то, что по итогам 90 минут игры выиграет Хорватия, оценивается в 4,75, ничья — в 3,20.