Аргентина — Хорватия. Видео голов и обзор полуфинала ЧМ-2022 13 декабря, 23:44 Аргентинцы празднуют выход в финал (Фото:REUTERS/Paul Childs)

Аргентина - Хорватия 3:0

Голы: Месси, 34 (пен), Альварес, 39, 69

Аргентина: Э. Мартинес - Молина (Фойт, 87), Ромеро, Отаменди, Тальяфико - Де Пауль (Паласиос, 74), Паредес (Лисандро Мартинес, 62), Фернандес, Мак Аллистер (Корреа, 86) - Месси, Альварес (Дибала, 74)

Видео дня

Хорватия: Ливакович - Юранович, Ловрен, Гвардиол, Соса (Оршич, 46) - Ковачич, Брозович (Петкович, 50), Модрич (Майер, 81) - Пашалич (Влашич, 46), Крамарич (Ливая, 72), Перишич

Предупреждение: Отаменди - Ливакович, Ковачич

Сообщалось, что Месси, забив Хорватии, сравнялся в списке лучших бомбардиров ЧМ-2022 с французом Килианом Мбаппе, который до этого являлся единоличным лидером.