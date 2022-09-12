Аргентина вышла в полуфинал ЧМ-2022 после победы над Нидерландами в серии пенальти — видео 9 декабря, 23:56 Месси забил один из голов Аргентины (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

Сборная Аргентины победила команду Нидерландов в серии пенальти и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре.

Аргентина открыла счет на 35-й минуте, когда Месси ассистировал на Молину, а тот с близкого расстояния протолкнул мяч мимо голкипера.

Аргентинцы удвоили преимущество на 73-й минуте благодаря пенальти, который реализовал Месси.

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Нидерландам удалось отыграться благодаря вышедшему на замену во втором тайме Вегхорсту.

На 83-й минуте он точным ударом головой восстановил интригу в матче, а в компенсированное время сравнял счет, после розыгрыша штрафного.

В овертайме команды не забивали, а вот в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы — 4:3.

Нидерланды — Аргентина 2:2 (3:4 по пенальти)

Голы: Вегхорст, 83, 90+11 — Молина, 35, Месси, 73 (пен)

В полуфинале Аргентина сыграет с Хорватией, которая в четвертьфинале в серии пенальти сенсационно победила Бразилию.