Аргентина — Мексика. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022
В первом матче турнира аргентинцы сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2) (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)
НВ рассказывает все, что нужно знать о матче второго тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Мексики.
Поединок Аргентина — Мексика состоится в Лусаиле сегодня, 26 ноября, на стадионе Лусаил Айконик. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.
Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.
Что нужно знать про сборную Аргентины перед матчем:
- проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2 в первом туре;
- в случае поражения потеряет шансы на выход в 1/8 финала ЧМ-2022;
- выиграла пять из шести последних матчей при одном поражении;
- проблем с составом не имеет.
Что нужно знать про сборную Мексики перед матчем:
- сыграла вничью с Польшей со счетом 0:0 в первом туре;
- выйдет минимум на второе место в группе в случае выигрыша;
- одержала две победы в семи последних матчах, дважды сыграв вничью и трижды проиграв;
- все игроки готовы выйти на поле стадиона в Лусаиле.
Ориентировочные составы:
Аргентина: Э. Мартинес — Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико — Де Пауль, Паредес — Ди Мария, Месси, Гомес — Л. Мартинес
Мексика: Очоа — Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо — Эррера, Альварес, Чавес — Лосано, Мартин, Вега