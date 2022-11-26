Аргентина — Мексика. Где и когда смотреть матч ЧМ-2022

26 ноября, 11:44
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В первом матче турнира аргентинцы сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2) (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

В первом матче турнира аргентинцы сенсационно проиграли Саудовской Аравии (1:2) (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

НВ рассказывает все, что нужно знать о матче второго тура группового раунда футбольного чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Аргентины и Мексики.

Поединок Аргентина — Мексика состоится в Лусаиле сегодня, 26 ноября, на стадионе Лусаил Айконик. Начало игры — в 21:00 по киевскому времени.

Прямая трансляция матча будет доступна на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

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Что нужно знать про сборную Аргентины перед матчем:

  • проиграла Саудовской Аравии со счетом 1:2 в первом туре;
  • в случае поражения потеряет шансы на выход в 1/8 финала ЧМ-2022;
  • выиграла пять из шести последних матчей при одном поражении;
  • проблем с составом не имеет.
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Что нужно знать про сборную Мексики перед матчем:

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  • сыграла вничью с Польшей со счетом 0:0 в первом туре;
  • выйдет минимум на второе место в группе в случае выигрыша;
  • одержала две победы в семи последних матчах, дважды сыграв вничью и трижды проиграв;
  • все игроки готовы выйти на поле стадиона в Лусаиле.

Ориентировочные составы:

Аргентина: Э. Мартинес — Молина, Ромеро, Отаменди, Тальяфико — Де Пауль, Паредес — Ди Мария, Месси, Гомес — Л. Мартинес

Мексика: Очоа — Санчес, Монтес, Морено, Гальярдо — Эррера, Альварес, Чавес — Лосано, Мартин, Вега

Редактор: Евгений Нещерет

Теги:   Футбол Чемпионат мира Чемпионат мира по футболу ЧМ-2022 Сборная Аргентины

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