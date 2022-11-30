Польша — Аргентина 0:2. События по минутам матча ЧМ-2022 30 ноября, 22:57 Польша лидирует в группе после двух туров (Фото:REUTERS/Jennifer Lorenzini)

НВ следил за ходом игры заключительного тура группового раунда чемпионата мира 2022 по футболу между сборными Польши и Аргентины.



Стартовые составы:

Польша: Щенсны — Глик, Берешиньски, Кэш, Кивер — Крыховяк, Белик, Франковски, Свидерский, Зелиньски — Левандовски

Аргентина: Э. Мартинес — Отаменди, Акунья, Ромеро, Молина — Фернандес, Де Пауль, Макаллистер, Ди Мария — Месси, Альварес

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Матч состоится в катарской Дохе на стадионе 974. Прямая трансляция — на местных телеканалах Суспильного, OTT-платформе MEGOGO и сайте Суспильне Спорт.

Польша лидирует в группе С с четырьмя очками. Для выхода в плей-офф сборной хватит ничьей, а при определенных раскладах — даже поражения.

Команда потерпела одно поражение в последних пяти играх при трех победах и одной ничьей. Коллектив проблем с составом не имеет.

Аргентина с 3 очками занимает 2-ое место в группе. Для выхода в плей-офф сборной нужна победа, но при определенных раскладах хватит и ничьей.

Команда выиграла четыре из пяти последних матчей, потерпев одно поражение. Коллектив не имеет кадровых проблем перед поединком.

Статистика знает 11 матчей между соперниками. Польша одержала три победы, Аргентина — шесть. Еще два поединка завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Аргентина является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,44, то, что выиграет Польша, оценивается в 8,00, ничья — в 4,20.

