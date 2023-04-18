«Я ничего плохого Украине не сделала». Вторая ракетка мира из Беларуси удивляется, что живет в атмосфере ненависти из-за войны

18 апреля, 20:15
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Арина Соболенко считает, что «спорт вне политики» (Фото:REUTERS/Angelika Warmuth)

Арина Соболенко считает, что «спорт вне политики» (Фото:REUTERS/Angelika Warmuth)

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, занимающая второе место в мировом рейтинге, рассказала, как изменилась ее жизнь после полномасштабного вторжения России в Украину.

По словам теннисистки, она часто сталкивается с негативным отношением со стороны многих людей, но не чувствует себя виновной, поскольку не имеет отношения к политике, сообщает Bild.

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«Безусловно, я чувствую много странных взглядов в мою сторону и, пожалуй, ненависть со стороны некоторых людей. Но теперь я отдаю себе отчет, что я ничего плохого Украине не сделала и вообще ничего не сделала.

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Есть люди, которые меня не любят только потому, что я родилась в Беларуси. Это вроде бы их решение, и я не могу это контролировать. Конечно, это не самое лучшее чувство, когда тебя ненавидят люди за то, что ты по сути ничего не делаешь, но так уж сложилось", — сказала Соболенко.

Ранее сообщалось, что российских и белорусских теннисистов допустили к Уимблдону.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Беларусь Теннис Война в Украине

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