Арис — Динамо. Где и когда смотреть матч квалификации Лиги конференций 9 августа, 11:00 Киевляне сыграют в Салониках (Фото:ФК Динамо)

Еврокубковый поединок на территории Украины можно будет посмотреть бесплатно на нескольких платформах.



Матч третьего раунда квалификации Лиги конференций Арис — Динамо пройдет 10 августа в Салониках. Встреча начнется в 21:15 по киевскому времени.

NV ведет прямую видеотрансляцию матча Арис — Динамо.

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Также игру можно посмотреть на общенациональном бесплатном телеканале 2+2 и на YouTube-канале Football Hub.

Напомним, что в предыдущем раунде турнира Арис по сумме двух матчей прошел клуб Арарат-Армения (1:1, 1:0). А вот Динамо только начинает свой еврокубковый поход.

Ответный поединок состоится через неделю в Бухаресте. Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с победителем пары Бешикташ (Турция) — Нефтчи (Азербайджан).