Арис — Динамо. Где и когда смотреть матч квалификации Лиги конференций

9 августа, 11:00
Поделиться:
Киевляне сыграют в Салониках (Фото:ФК Динамо)

Киевляне сыграют в Салониках (Фото:ФК Динамо)

Еврокубковый поединок на территории Украины можно будет посмотреть бесплатно на нескольких платформах.

Матч третьего раунда квалификации Лиги конференций Арис — Динамо пройдет 10 августа в Салониках. Встреча начнется в 21:15 по киевскому времени.

NV ведет прямую видеотрансляцию матча Арис — Динамо.

Видео дня

Также игру можно посмотреть на общенациональном бесплатном телеканале 2+2 и на YouTube-канале Football Hub.

Читайте также:
«Матч смерти» в Киеве. Советский миф в Германии расследовали 30 лет

Напомним, что в предыдущем раунде турнира Арис по сумме двух матчей прошел клуб Арарат-Армения (1:1, 1:0). А вот Динамо только начинает свой еврокубковый поход.

Ответный поединок состоится через неделю в Бухаресте. Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с победителем пары Бешикташ (Турция) — Нефтчи (Азербайджан).

Редактор: Любомир Луканюк

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Лига конференций

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X