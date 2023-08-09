Арис — Динамо. Букмекеры назвали неожиданного фаворита встречи 9 августа, 11:42 Киевляне начинают еврокубковый сезон (Фото:ФК Динамо)

Первый матч третьего раунда квалификации Лиги конференций пройдет 10 августа в Салониках. Встреча начнется в 21:15.



NV ведет прямую видеотрансляцию матча Арис — Динамо.

Аналитики букмекерских контор считают украинский клуб явным фаворитом противостояния. И это после провального прошлого сезона.

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Котировки на победу Динамо — 2.19, на ничью — 3.60, на победу Ариса — 3.75.

Также подопечные Мирчи Луческу явные фавориты на проход в следующий раунд турнира. Коэффициент на Динамо — 1.40, на Арис — 3.10.

Напомним, победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с победителем пары Бешикташ (Турция) — Нефтчи (Азербайджан).