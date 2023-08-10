Динамо стартовало в еврокубках с обидного поражения — видео
Ответный матч состоится 17 августа (Фото:ФК Динамо)
Киевское Динамо на выезде проиграло греческому Арису со счетом 0:1 в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.
Арис имел несколько возможностей открыть счет в первом тайме, но динамовцам удалось удержать свои ворота на замке.
Впрочем, во второй половине встречи греческая команда таки добилась своего. Защитник Динамо Сирота сыграл рукой в своей штрафной, а пенальти реализовал Пальма.
В конце матча Арис чуть не удвоил преимущество, но Бущан совершил великолепный сейв после удара Менендеса с близкого расстояния.
В итоге гол Пальмы стал единственным в матче и принес Арису минимальную победу.
Ответный матч состоится в Бухаресте 17 августа.
Арис — Динамо 1:0
Гол: Пальма, 69 (пен)
Ранее сообщалось, что в случае победы над Арисом по итогам двух матчей Динамо раунде плей-офф сыграет с победителем противостояния Бешикташ — Нефтчи.