Динамо стартовало в еврокубках с обидного поражения — видео

10 августа, 23:12
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Ответный матч состоится 17 августа (Фото:ФК Динамо)

Ответный матч состоится 17 августа (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо на выезде проиграло греческому Арису со счетом 0:1 в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.

Арис имел несколько возможностей открыть счет в первом тайме, но динамовцам удалось удержать свои ворота на замке.

Впрочем, во второй половине встречи греческая команда таки добилась своего. Защитник Динамо Сирота сыграл рукой в своей штрафной, а пенальти реализовал Пальма.

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В конце матча Арис чуть не удвоил преимущество, но Бущан совершил великолепный сейв после удара Менендеса с близкого расстояния.

В итоге гол Пальмы стал единственным в матче и принес Арису минимальную победу.

Ответный матч состоится в Бухаресте 17 августа.

Арис — Динамо 1:0
Гол: Пальма, 69 (пен)

https://www.youtube.com/watch?v=QWEEC3Na03o&ab_channel=%D0%A4%D0%9A%C2%AB%D0%94%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%BE%C2%BB%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2

Ранее сообщалось, что в случае победы над Арисом по итогам двух матчей Динамо раунде плей-офф сыграет с победителем противостояния Бешикташ — Нефтчи.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Динамо (Киев) Лига конференций

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