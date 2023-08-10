Динамо стартовало в еврокубках с обидного поражения — видео 10 августа, 23:12 Ответный матч состоится 17 августа (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо на выезде проиграло греческому Арису со счетом 0:1 в первом матче третьего раунда квалификации Лиги конференций.



Арис имел несколько возможностей открыть счет в первом тайме, но динамовцам удалось удержать свои ворота на замке.

Впрочем, во второй половине встречи греческая команда таки добилась своего. Защитник Динамо Сирота сыграл рукой в своей штрафной, а пенальти реализовал Пальма.

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В конце матча Арис чуть не удвоил преимущество, но Бущан совершил великолепный сейв после удара Менендеса с близкого расстояния.

В итоге гол Пальмы стал единственным в матче и принес Арису минимальную победу.

Ответный матч состоится в Бухаресте 17 августа.

Арис — Динамо 1:0

Гол: Пальма, 69 (пен)

Ранее сообщалось, что в случае победы над Арисом по итогам двух матчей Динамо раунде плей-офф сыграет с победителем противостояния Бешикташ — Нефтчи.