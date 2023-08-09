Арис — Динамо. Прямая видеотрансляция матча квалификации Лиги конференций 9 августа, 08:19 Киевляне сыграют в гостях (Фото:ФК Динамо)

В четверг, 10 августа, киевское Динамо на выезде встретится с греческим Арисом в третьем раунде квалификации Лиги конференций.



Матч Арис — Динамо состоится на стадионе Клеантис Викелидис и начнется в 21:15 по киевскому времени.

Видеотрансляция матча Арис — Динамо:

В прошлом сезоне Арис финишировал на пятом месте в чемпионате Греции, а Динамо заняло четвертую позицию в УПЛ.

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Напомним, что для киевлян это будет старт в нынешнем еврокубковом сезоне. А вот Арис в предыдущем раунде турнира по сумме двух матчей прошел клуб Арарат-Армения (1:1, 1:0).

Ответный поединок состоится через неделю в Бухаресте. Победитель этой пары в раунде плей-офф Лиги конференций сыграет с победителем пары Бешикташ (Турция) — Нефтчи (Азербайджан).