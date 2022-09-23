Армения — Украина. Букмекеры дали прогноз на матч Лиги наций

23 сентября, 23:39
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Букмекеры считают сборную Украины фаворитом матча (Фото:УАФ)

Букмекеры считают сборную Украины фаворитом матча (Фото:УАФ)

Букмекеры сделали прогнозы на игру 5-го тура группового раунда второго дивизиона футбольной Лиги наций между сборными Армении и Украины.

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Матч между командами состоится 24 сентября в 16:00 по киевскому времени.

Британская контора William Hill считает, что фаворит — Украина. Ее победа соответствует коэффициенту 1,44. Успех Армении оценивается в 7,50, ничья — в 3,90.

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Согласно авторитетным букмекерам, наиболее вероятный счет — победа Украины 1:0 за 5,00. Чуть менее вероятным они считают ее же победу 2:0 за 6,00.

Среди других результатов наиболее вероятной они считают ничью 1:1 за 7,00. Самый вероятный исход в пользу Армении, по их мнению — победа 1:0 за 15,00.

Международная контора Parimatch также выше оценивает шансы Украины, но меньше коллег верит в ее победу — 1,49, успех Армении — 8,10, а также ничью — 4,10.

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Армении

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