Армения — Украина. Где и когда смотреть матч Лиги наций

23 сентября, 18:09
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Сборная Украины сыграет в гостях против команды Армении (Фото:УАФ)

Сборная Украины сыграет в гостях против команды Армении (Фото:УАФ)

НВ рассказывает все, что нужно знать об игре 5-го тура группового раунда второго дивизиона Лиги наций по футболу между сборными Армении и Украины.

Поединок Армения — Украина состоится в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна 24 сентября в 16:00 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажут телеканалы Суспильне, 1+1, Интер и ICTV, а также YouTube-канал Украинской ассоциации футбола. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 15:30.

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Что нужно знать о сборной Армении:

  • занимает 4 место в группе с 3 очками после 4 сыгранных матчей;
  • отстает от второй в таблице сборной Украины на четыре балла и третьей Ирландии на три пункта;
  • проиграла три последних поединка, которые пришлись на Лигу наций;
  • не сыграют защитники Ароян, Арман Оганесян, полузащитники Сперцян, Камо Оганесян (дисквалификации).
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Что нужно знать о сборной Украины:

  • занимает 2 место в группе с 7 очками после 4 сыгранных матчей;
  • отстает от лидера квартета сборной Шотландии на 3 балла;
  • одержала две победы в последних пяти матчах во всех турнирах;
  • не сыграют защитники Соболь, вратарь Бущан, полузащитники Зинченко, Шапаренко и Коваленко (травмы).

Ориентировочные составы:

Армения: Юрченко — Дашян, Амбарцумян, Восканян, Мкоян, Акопян — Григорян, Бабаян, Байрамян — Селараян, Барсегян

Украина: Трубин — Караваев, Бондарь, Матвиенко, Миколенко — Зубков, Сидорчук, Малиновский — Ярмоленко, Яремчук, Мудрик

НВ

Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Армении

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