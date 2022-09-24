Популярный портал назвал лучшего футболиста сборной Украины в матче против Армении

24 сентября, 19:52
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Даниил Игнатенко забил один из глав сборной Украины (Фото:REUTERS/Hayk Baghdasaryan)

Даниил Игнатенко забил один из глав сборной Украины (Фото:REUTERS/Hayk Baghdasaryan)

Популярный статистический портал WhoScored поставил оценки футболистам за матч Армения — Украина (0:5) в 5-м туре Лиги наций в дивизионе В.

По версии портала, лучшим игроком в составе сборной Украины и в матче стал полузащитник Даниил Игнатенко.

WhoScored оценил игру украинца высоким баллом в 9,5. Футболист отыграл против Армении весь матч и забил один из голов, отличившись после дальнего удара.

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Далее с оценкой 8,6 следуют Александр Зубков и Александр Тымчик, которые также забили по голу, а нападающий Шахтера отдал еще и две результативные передачи.

Автор дубля и одного ассиста Артем Довбик получил оценку 8,2.

whoscored.com
Фото: whoscored.com

Завершающий матч сезона в Лиге наций Украина сыграет 27 сентября против Шотландии, которой на днях подопечные Александра Петракова уступила со счетом 0:3.

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Армении

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