«Попали под каток». Петраков прокомментировал разгромную победу Украины над Арменией в Лиге наций 24 сентября, 21:00 Следующий матч сборная Украины сыграет 27 августа против Шотландии (Фото:REUTERS/Hayk Baghdasaryan)

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков прокомментировал разгромную победу со счетом 5:0 над Арменией в матче 5-го тура Лиги наций в дивизионе В.

После матча Петраков посочувствовал и поддержал сборную Армении и ее наставника, отметив, что сам находился недавно в такой ситуации, сообщает YouTube-канал Украинской ассоциации футбола.

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«Есть такое выражение – они попали под каток. Под наш каток. Я не удивлен такому результату. Очень хорошо, что после столь болезненного поражения [от Шотландии 0:3] ребята все поняли и все выполнили. Я им очень благодарен. Это чисто их победа. Как тренеру мне очень приятно, что не опустили руки, вышли и все выполнили. Это заслуга ребят. Молодцы», — сказал Петраков.

Наставник сборной Украины также прокомментировал неожиданный выбор стартового состава на игру.

«У меня в сборной нет основных игроков, у нас единый коллектив. Не может быть в сборной первый и второй состав. Вышли ребята – и не подвели. Хотя было тяжело. У многих ребят нет игровой практики в клубах, я успокоил их и доверился. А они все выполнили», – заявил наставник.



Петраков добавил, что настроен взять реванш у Шотландии в заключительном туре Лиги наций.

«Мы хотим обыграть Шотландию. Сделаем все возможное для этого. Но это спорт – мы не знаем, как оно будет», – подытожил тренер.



Сообщалось, что по версии WhoScored лучшим игроком матча Армения — Украина стал полузащитник Даниил Игнатенко.

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