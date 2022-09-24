Армения — Украина. Онлайн-трансляция матча Лиги наций 24 сентября, 04:01 Сборной Украины нужно побеждать для сохранения шансов выйти в элиту Лиги наций (Фото:УАФ)

НВ следит за ходом игры предпоследнего тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций между сборными Армении и Украины. Начало — в 16:00 по киевскому времени сегодня, 24 сентября.



Ориентировочные составы:

Армения: Юрченко — Дашян, Амбарцумян, Восканян, Мкоян, Акопян — Григорян, Бабаян, Байрамян — Селараян, Барсегян

Украина: Трубин — Караваев, Забарный, Матвиенко, Миколенко — Зубков, Сидорчук, Малиновский — Ярмоленко, Яремчук, Мудрик

Видео дня

Матч состоится в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна. Прямая трансляция — на телеканалах Суспильне, 1+1, Интер и ICTV, а также YouTube-канале Украинской ассоциации футбола.

Армения занимает 4 место в группе с 3 очками после 4 сыгранных матчей. Сборная отстает от второй в таблице сборной Украины на четыре балла и третьей Ирландии на три пункта.

Команда проиграла три последних поединка, которые пришлись на Лигу наций. За коллектив не сыграют защитники Ароян, Арман Оганесян, полузащитники Сперцян, Камо Оганесян (дисквалификации).

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Украина занимает 2 место в группе с 7 очками после 4 сыгранных матчей. Сборная отстает от лидера квартета сборной Шотландии на 3 балла.

Команда одержала две победы в последних пяти матчах во всех турнирах. За коллектив не сыграют защитники Соболь, вратарь Бущан, полузащитники Зинченко, Шапаренко и Коваленко (травмы).

Статистика знает девять официальных матчей между командами. Украина одержала шесть побед, Армения — ни одной. Еще три игры завершились вничью.

Прогноз от авторитетной букмекерской конторы William Hill: Украина является фаворитом матча — коэффициент на ее победу равен 1,44, то, что выиграет Армения, оценивается в 7,50, ничья — в 3,90.

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