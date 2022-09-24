Армения — Украина. Видео-трансляция матча Лиги наций 24 сентября, 15:50 Матч проходит в Ереване (Фото:УАФ)

НВ делится прямой видео-трансляцией игры предпоследнего тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций между сборными Армении и Украины.



Начало поединка — в 16:00 по киевскому времени сегодня, 24 сентября.

Матч проходит в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна.

Видео дня

Стартовые составы:

Армения: Юрченко — Дашян, Амбарцумян, Чалышир, Мкоян, Маргарян — Григорян, Бичахчян, Байрамян — Селараян, Барсегян

Украина: Лунин — Забарный, Кривцов, Качараба — Тымчик, Сидорчук, Игнатенко, Миколенко — Зубков, Яремчук, Цыганков

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