Армения — Украина. Видео-трансляция матча Лиги наций

24 сентября, 15:50
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Матч проходит в Ереване (Фото:УАФ)

Матч проходит в Ереване (Фото:УАФ)

НВ делится прямой видео-трансляцией игры предпоследнего тура группового раунда дивизиона B футбольной Лиги наций между сборными Армении и Украины.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Армения — Украина можно здесь

Начало поединка — в 16:00 по киевскому времени сегодня, 24 сентября.

Матч проходит в Ереване на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна.

Видео дня

Стартовые составы:

Армения: Юрченко — Дашян, Амбарцумян, Чалышир, Мкоян, Маргарян — Григорян, Бичахчян, Байрамян — Селараян, Барсегян

Украина: Лунин — Забарный, Кривцов, Качараба — Тымчик, Сидорчук, Игнатенко, Миколенко — Зубков, Яремчук, Цыганков

https://www.youtube.com/watch?v=xftf62iJesk
Редактор: Андрей Синявский

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Теги:   Футбол Сборная Украины Лига Наций Сборная Армении

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