Английская Премьер-лига. Арсенал с Зинченко сверхдраматично одолел клуб Забарного, Челси Мудрика впервые за полтора месяца победил — видео
Зинченко (справа) провел всю игру на поле (Фото:Reuters/John Sibley)
В английской Премьер-лиге (АПЛ) проходит 26-й тур.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Ливерпуль — Манчестер Юнайтед можно здесь
Лидер чемпионата Арсенал с украинским защитником Александром Зинченко в стартовом составе драматично победил со счетом 3:2 дома Борнмут, за который из-за травмы не сыграл другой украинец Илья Забарный.
Гости выигрывали 2:0 к завершению часа игры с лишним, но голы Парти и Уайта позволили установить равновесие, тогда как Нельсон на 90+8-й минуте принес хозяевам драматичную победу.
Отрыв Арсенала в пять очков сохранился благодаря победе его ближайшего преследователя Манчестер Сити дома над Ньюкаслом — 2:0.
Челси, в запасе которого всю игру провел украинский нападающий Михаил Мудрик, минимальной победой 1:0 прервал шестиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах — длилась с 15 января.
Результаты матчей 26 тура АПЛ:
Арсенал — Борнмут 3:2
Голы: Парти, 62, Уайт, 70, Нельсон, 90+8 — Биллинг, 1, Сенеси, 57
Манчестер Сити — Ньюкасл 2:0
Голы: Фоден, 15, Сілва, 67
Челси — Лидс 1:0
Гол: В. Фофана, 53
Вулверхэмптон — Тоттенхэм 1:0
Гол: Траоре, 82
Брайтон — Вест Хэм 4:0
Голы: Мак Аллистер, 19, Велтман, 52, Митома, 69, Уэлбек, 89
Астон Вилла — Кристал Пэлас 1:0
Гол: Андерсен, 27 (автогол)
Саутгемптон — Лестер 1:0
Гол: Алькарас 35
Турнирная таблица АПЛ
Ранее Арсенал с Зинченко, который сделал голевой пас, разгромил со счетом 4:0 Эвертон, где выступает другой украинский игрок Виталий Миколенко.