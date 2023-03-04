Английская Премьер-лига. Арсенал с Зинченко сверхдраматично одолел клуб Забарного, Челси Мудрика впервые за полтора месяца победил — видео 4 марта, 21:10 Зинченко (справа) провел всю игру на поле (Фото:Reuters/John Sibley)

В английской Премьер-лиге (АПЛ) проходит 26-й тур.



Лидер чемпионата Арсенал с украинским защитником Александром Зинченко в стартовом составе драматично победил со счетом 3:2 дома Борнмут, за который из-за травмы не сыграл другой украинец Илья Забарный.

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Гости выигрывали 2:0 к завершению часа игры с лишним, но голы Парти и Уайта позволили установить равновесие, тогда как Нельсон на 90+8-й минуте принес хозяевам драматичную победу.

Отрыв Арсенала в пять очков сохранился благодаря победе его ближайшего преследователя Манчестер Сити дома над Ньюкаслом — 2:0.

Челси, в запасе которого всю игру провел украинский нападающий Михаил Мудрик, минимальной победой 1:0 прервал шестиматчевую безвыигрышную серию во всех турнирах — длилась с 15 января.

Результаты матчей 26 тура АПЛ:

Арсенал — Борнмут 3:2

Голы: Парти, 62, Уайт, 70, Нельсон, 90+8 — Биллинг, 1, Сенеси, 57

Манчестер Сити — Ньюкасл 2:0

Голы: Фоден, 15, Сілва, 67



Челси — Лидс 1:0

Гол: В. Фофана, 53

Вулверхэмптон — Тоттенхэм 1:0

Гол: Траоре, 82

Брайтон — Вест Хэм 4:0

Голы: Мак Аллистер, 19, Велтман, 52, Митома, 69, Уэлбек, 89

Астон Вилла — Кристал Пэлас 1:0

Гол: Андерсен, 27 (автогол)

Саутгемптон — Лестер 1:0

Гол: Алькарас 35

Турнирная таблица АПЛ

Фото: flashscore.ua

Ранее Арсенал с Зинченко, который сделал голевой пас, разгромил со счетом 4:0 Эвертон, где выступает другой украинский игрок Виталий Миколенко.

