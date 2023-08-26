Зинченко не помог. Арсенал сенсационно потерял очки в матче с середняком АПЛ — видео
Александр Зинченко и Эдди Нкетиа (Фото:REUTERS/Tony Obrien)
В рамках третьего тура английской Премьер-лиги Арсенал дома сыграл вничью с Фулхэмом (2:2).
Гости повели в счете уже на первой минуте встречи после точного удара Перейры.
Лондонцы до конца первой половины матча создали несколько возможностей, чтобы сравнять счет, но забить не удавалось.
В средине второго тайма Арсенал сумел восстановить ничейный результат — Сака реализовал пенальти.
Уже через пару минут «канониры» повели в счете благодаря голу Нкетии.
До конца встречи Фулхэм остался в меньшинстве, но это не помешало ему вырвать ничейный результат. Пальинья реализовал свой момент за несколько минут до конца основного времени.
Украинский игрок Арсенала Александр Зинченко появился на поле на 56 минуте, но результативными действиями не отметился.
Арсенал — Фулхэм 2:2
Голы: Сака, 70 (пен.), Нкетиа, 73 — Перейра, 1, Пальинья, 87
Удаление: Бэсси, 83
Турнирная таблица
В следующем туре Арсенал сыграет с Манчестер Юнайтед, а Фулхэм — с Манчестер Сити.
Ранее сообщалось, что Челси без Мудрика разгромил новичка АПЛ и одержал первую победу в сезоне.
Напомним, украинский нападающий забил дебютный гол в Великобритании за молодежную команду Суонси.