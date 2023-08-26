Зинченко не помог. Арсенал сенсационно потерял очки в матче с середняком АПЛ — видео

26 августа, 19:02
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Александр Зинченко и Эдди Нкетиа (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

Александр Зинченко и Эдди Нкетиа (Фото:REUTERS/Tony Obrien)

В рамках третьего тура английской Премьер-лиги Арсенал дома сыграл вничью с Фулхэмом (2:2).

Гости повели в счете уже на первой минуте встречи после точного удара Перейры.

Reuters/Matthew Childs
Фото: Reuters/Matthew Childs

Лондонцы до конца первой половины матча создали несколько возможностей, чтобы сравнять счет, но забить не удавалось.

Видео дня

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В средине второго тайма Арсенал сумел восстановить ничейный результат — Сака реализовал пенальти.

Reuters/Matthew Childs
Фото: Reuters/Matthew Childs

Уже через пару минут «канониры» повели в счете благодаря голу Нкетии.

REUTERS/Tony Obrien
Фото: REUTERS/Tony Obrien

До конца встречи Фулхэм остался в меньшинстве, но это не помешало ему вырвать ничейный результат. Пальинья реализовал свой момент за несколько минут до конца основного времени.

REUTERS/Tony Obrien
Фото: REUTERS/Tony Obrien

Украинский игрок Арсенала Александр Зинченко появился на поле на 56 минуте, но результативными действиями не отметился.

Арсенал — Фулхэм 2:2
Голы: Сака, 70 (пен.), Нкетиа, 73 — Перейра, 1, Пальинья, 87

Удаление: Бэсси, 83

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua
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В следующем туре Арсенал сыграет с Манчестер Юнайтед, а Фулхэм — с Манчестер Сити.

Ранее сообщалось, что Челси без Мудрика разгромил новичка АПЛ и одержал первую победу в сезоне.

Напомним, украинский нападающий забил дебютный гол в Великобритании за молодежную команду Суонси.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Александр Зинченко

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