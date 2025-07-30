Фулхэм начал переговоры по трансферу игрока Арсенала и сборной Украины Александра Зинченко , сообщает GiveMeSport .

По информации источника, разговоры с окружением футболиста продолжаются еще с июня.

Арсенал открыт к продаже 28-летнего левого защитника, оценив его ориентировочно в 17 миллионов евро. В составе «канониров» Зинченко потерял место в основе после прихода Рикардо Калафиори и прогресса юного Майлса Льюис-Скелли.

Несмотря на активные переговоры, позиция левого защитника пока что не является трансферным приоритетом для Фулхэма. Но ситуация может измениться, если клуб покинет Антони Робинсон, на которого претендует Аль-Наср из Саудовской Аравии.

Интересуется украинцем и итальянский Милан, который ищет замену Тео Эрнандесу после его перехода в Аль-Хиляль.

В прошлом сезоне АПЛ Зинченко провел 15 матчей, отдал одну голевую передачу и не отметился забитыми мячами.

