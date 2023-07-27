Арсенал без Зинченко и Барселона устроили голевое шоу в товарищеском матче — видео 27 июля, 12:12 Арсенал победил без Зинченко (Фото:ФК Арсенал)

Лондонский Арсенал и испанская Барселона забили восемь голов на двоих в товарищеском матче, который состоялся в США.

В дебюте игры на гол Левандовского Арсенал ответил точным ударом Сака. После этого каталонцы снова вышли вперед благодаря Рафинье, однако Хаверц еще до перерыва во второй раз восстановил статус-кво.

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Во втором тайме лондонцы уверенно повели в счете после дубля Троссарда. В конце матча Торрес восстановил интригу, однако Виейра поставил точку в матче, принеся Арсеналу победу со счетом 5:3.

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Следует отметить, что украинский игрок Арсенала Александр Зинченко отсутствовал в заявке на матч, поскольку продолжает восстанавливаться от травмы.

2 августа Арсенал сыграет товарищеский матч против Монако, а уже 6 августа встретится с Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии.

Арсенал — Барселона 5:3

Голы: Сака, 13, Хаверц, 43, Троссард, 56, 78, Виейра, 90 — Левандовски, 7, Рафинья, 34, Торрес, 88

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин отстоял «на ноль» в матче Реал -- Манчестер Юнайтед.