Английская Премьер-лига. Арсенал без Зинченко вернулся на вершину, Манчестер Юнайтед обыграл экс-клуб Ярмоленко — видео 30 октября, 20:15 Арсенал лидирует в АПЛ (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Состоялись два заключительных матча 14-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонский Арсенал без украинца Александра Зинченко, который продолжает восстанавливаться от травмы, разгромил Ноттнигем 5:0 и вернулся на первое место, опережая Манчестер Сити на два очка.

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Манчестер Юнайтед в непростом поединке обыграл Вест Хэм благодаря единственному голу Рашфорда. Победа позволила манкунианцам опередить Челси и подняться на 5-е место.

Результаты матчей:

Арсенал - Ноттингем 5:0

Голы: Мартинелли, 5, Нелсон, 49, 52, Партей, 57, Эдегор, 78

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0

Гол: Рашфорд, 38

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне в 14 туре АПЛ Брайтон разгромил Челси (4:1), а Ливерпуль уступил Лидсу (1:2).