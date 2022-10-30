Английская Премьер-лига. Арсенал без Зинченко вернулся на вершину, Манчестер Юнайтед обыграл экс-клуб Ярмоленко — видео

30 октября, 20:15
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Арсенал лидирует в АПЛ (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Арсенал лидирует в АПЛ (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Состоялись два заключительных матча 14-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонский Арсенал без украинца Александра Зинченко, который продолжает восстанавливаться от травмы, разгромил Ноттнигем 5:0 и вернулся на первое место, опережая Манчестер Сити на два очка.

Видео дня

Манчестер Юнайтед в непростом поединке обыграл Вест Хэм благодаря единственному голу Рашфорда. Победа позволила манкунианцам опередить Челси и подняться на 5-е место.

Результаты матчей:

Арсенал - Ноттингем 5:0
Голы: Мартинелли, 5, Нелсон, 49, 52, Партей, 57, Эдегор, 78

https://www.youtube.com/watch?v=07wP0Zimgx8&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0
Гол: Рашфорд, 38

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне в 14 туре АПЛ Брайтон разгромил Челси (4:1), а Ливерпуль уступил Лидсу (1:2).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Английская Премьер-лига

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