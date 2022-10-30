Английская Премьер-лига. Арсенал без Зинченко вернулся на вершину, Манчестер Юнайтед обыграл экс-клуб Ярмоленко — видео
Арсенал лидирует в АПЛ (Фото:Reuters/Peter Cziborra)
Состоялись два заключительных матча 14-го тура английской Премьер-лиги.
Лондонский Арсенал без украинца Александра Зинченко, который продолжает восстанавливаться от травмы, разгромил Ноттнигем 5:0 и вернулся на первое место, опережая Манчестер Сити на два очка.
Манчестер Юнайтед в непростом поединке обыграл Вест Хэм благодаря единственному голу Рашфорда. Победа позволила манкунианцам опередить Челси и подняться на 5-е место.
Результаты матчей:
Арсенал - Ноттингем 5:0
Голы: Мартинелли, 5, Нелсон, 49, 52, Партей, 57, Эдегор, 78
Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 1:0
Гол: Рашфорд, 38
Турнирная таблица
Накануне в 14 туре АПЛ Брайтон разгромил Челси (4:1), а Ливерпуль уступил Лидсу (1:2).