Арсенал — Манчестер Сити. Где и когда смотреть матч английской Премьер-лиги с участием Зинченко против своей бывшей команды 14 февраля, 20:16 Зинченко сыграет против своей бывшей команды (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

NV рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями перенесенной игры 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между Арсеналом, за который выступает Александр Зинченко, и бывшим клубом украинца Манчестер Сити.

Матч Арсенал — Манчестер Сити состоится в Лондоне на стадионе Эмирейтс 15 февраля в 21:30 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:00.

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Что нужно знать об Арсенале перед матчем:

занимает первое место, опережая идущего вторым Манчестер Сити на три очка, имея на один сыгранный матч меньше;

вышел в 1/8 финала Лиги Европы;

не побеждает три матча подряд во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей;

не сыграют полузащитник Эльнени, Смит-Роу, нападающие Жезус, Нелсон ( травмы).

Что нужно знать о Манчестере Сити перед матчем:

занимает второе место с отставанием от лидера Арсенала на три очка, сыграв на один поединок больше;

вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов;

одержал четыре победы и трижды проиграл в семи последних играх во всех турнирах;

не сыграет защитник Стоунз ( травма).

Ориентировочные составы:

Арсенал: Рэмсдейл, Зинченко, Габриэл, Салиба, Уайт, Джака, Парти, Эдегор — Мартинелли, Нкетиа, Сака

Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Родри, Лапорт, Гюндоган, Де Брюйне, Силва, Марез, Грилиш, Холанд



Александр Зинченко стал игроком Арсенала в июле 2022 года, перейдя из Манчестер Сити.

