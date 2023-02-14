Арсенал — Манчестер Сити. Где и когда смотреть матч английской Премьер-лиги с участием Зинченко против своей бывшей команды
Зинченко сыграет против своей бывшей команды (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)
NV рассказывает все, что нужно знать тем, кто хочет следить за событиями перенесенной игры 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между Арсеналом, за который выступает Александр Зинченко, и бывшим клубом украинца Манчестер Сити.
Матч Арсенал — Манчестер Сити состоится в Лондоне на стадионе Эмирейтс 15 февраля в 21:30 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. NV проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21:00.
Что нужно знать об Арсенале перед матчем:
- занимает первое место, опережая идущего вторым Манчестер Сити на три очка, имея на один сыгранный матч меньше;
- вышел в 1/8 финала Лиги Европы;
- не побеждает три матча подряд во всех турнирах при двух поражениях и одной ничьей;
- не сыграют полузащитник Эльнени, Смит-Роу, нападающие Жезус, Нелсон (травмы).
Что нужно знать о Манчестере Сити перед матчем:
- занимает второе место с отставанием от лидера Арсенала на три очка, сыграв на один поединок больше;
- вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов;
- одержал четыре победы и трижды проиграл в семи последних играх во всех турнирах;
- не сыграет защитник Стоунз (травма).
Ориентировочные составы:
Арсенал: Рэмсдейл, Зинченко, Габриэл, Салиба, Уайт, Джака, Парти, Эдегор — Мартинелли, Нкетиа, Сака
Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Родри, Лапорт, Гюндоган, Де Брюйне, Силва, Марез, Грилиш, Холанд
Александр Зинченко стал игроком Арсенала в июле 2022 года, перейдя из Манчестер Сити.