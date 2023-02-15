Арсенал — Манчестер Сити. Онлайн-трансляция матча АПЛ с участием Зинченко против его бывшего клуба 15 февраля, 04:09 Зинченко (слева) ожидает встреча с бывшим клубом (Фото:REUTERS/Molly Darlington)

NV следит за ходом отложенной игры английской Премьер-лиги (АПЛ) между Арсеналом, где выступает Александр Зинченко, и экс-клубом украинца Манчестер Сити. Начало — в 21:30 по киевскому времени сегодня, 15 февраля.



Ориентировочные составы:

Арсенал: Рамсдейл, Зинченко, Габриэл, Салиба, Уайт, Джака, Партей, Эдегор, Мартинелли, Нкетия, Сака

Манчестер Сити: Эдерсон, Уолкер, Диаш, Родри, Лапорт, Гюндоган, де Брейне, Силва, Марез, Грилиш, Холанд

Видео дня

Матч пройдет в Лондоне на стадионе Эмирейтс. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine.

Арсенал занимает первое место, опережая идущего вторым Манчестер Сити на три очка, имея один матч в запасе. Команда вышла в 1/8 финала Лиги Европы.

Клуб не побеждает три матча кряду во всех турнирах при двух поражениях. За коллектив не сыграют полузащитник Эльнени, Смит-Роу, нападающие Жезус, Нелсон (травмы).

Манчестер Сити занимает второе место с отставанием от лидера Арсенала на три очка, сыграв на один поединок больше. Команда вышла в 1/8 финала Лиги чемпионов.

Клуб одержал четыре победы и трижды проиграл в семи последних играх во всех турнирах. За коллектив не сыграет защитник Стоунз (травма).

Статистика знает 206 поединков между соперниками. 98 раз выиграл Арсенал, 63 — Манчестер Сити. Еще 45 матчей завершились вничью.

Прогноз букмекеров сводится к тому, что фаворит — Манчестер Сити. Коэффициент на его победу равен 1,38. Успех Арсенала оценивается в 1,90, ничья — в 2,40.