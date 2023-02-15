Манчестер Сити победил Арсенал с Зинченко и отобрал у него лидерство в английской Премьер-лиге 15 февраля, 23:51 Зинченко (справа) не смог помешать Сити выиграть (Фото:REUTERS/David Klein)

Манчестер Сити со счетом 3:1 обыграл на выезде Арсенал украинского защитника Александра Зинченко в отложенном матче 12-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) и отобрал у него лидерство в турнирной таблице.



Гости открыли счет на 24-й минуте после грубой ошибки Томиясу, отбросившего мяч назад прямо на ход де Брейне, который точным ударом перебросил вратаря соперника.

Хозяева восстановили равновесие в конце первого тайма благодаря пенальти от Сака, но Сити снова вышел вперед, когда Грилиш завершил контратаку команды на 72-й минуте.

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Спустя еще 10 минут Холанд снял все вопросы об исходе матча после того, как воспользовался передачей де Брейне и отправил мяч в сетку.

Эта победа позволила Манчестер Сити потеснить с первого места Арсенал, за который весь матч провел Зинченко, благодаря лучшей разнице мячей. Лондонцы сыграли на матч меньше, поэтому остаются потенциальным лидером.

Арсенал — Манчестер Сити 1:3

Голы: Сака, 43 (с пенальти) — де Брейне, 24, Грилиш, 72, Холанд, 82

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Ранее вице-чемпион Англии Ливерпуль одержал победу над Эвертоном украинского защитника Виталия Миколенко с результатом 2:0.