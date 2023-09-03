Арсенал с Зинченко в зрелищной концовке одержал драматичную победу над Манчестер Юнайтед в АПЛ 3 сентября, 21:28 Арсенал забил два гола в конце матча (Фото:REUTERS/David Klein)

Лондонский Арсенал на последних минутах победил Манчестер Юнайтед со счетом 3:1 в матче четвертого тура английской Премьер-лиги.

Счет в игре открыл именно Манчестер Юнайтед, когда на 27-й минуте Рашфорд точно пробил в дальний угол.

Арсеналу понадобилась всего минута, чтобы отыграться — из района 11-метровой отметки Эдегор в касание отправил мяч в ворота.

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Настоящая драма развернулась уже в компенсированное время. Сначала Райс вывел «канониров» вперед, а уже на 11-й добавленной минуте Жезус поставил точку в матче

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Украинский футболист Арсенала отыграл 76 минут, не отметившись результативными действиями.

Арсенал поднялся на пятое место, тогда как Манчестер Юнайтед занимает 11-ю строчку.

Арсенал — Манчестер Юнайтед 3:1

Голы: Эдегор, 28, Райс, 90+6, Жезус, 90+11 — Рашфорд, 27

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре АПЛ Арсенал сенсационно потерял очки в матче с Фулхэмом.