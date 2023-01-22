Английская Премьер-лига. Арсенал с Зинченко драматично победил Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити разгромно выиграл — видео 22 января, 20:34 Зинченко отыграл весь матч (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Состоялись три матча 21-го тура английской Премьер-лиги.

Арсенал в результативном матче победил Манчестер Юнайтед 3:2. Матч развивался по драматическому сценарию: манкунианцы первыми открыли счет благодаря голу Рашфорда, однако лондонцы усилиями Нкетиа и Сака вышли вперед.

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После этого Мартинесу снова удалось восстановить статус-кво, однако Нкетиа на последних минутах принес Арсеналу победу.

Украинец Александр Зинченко отыграл в составе Арсенала весь матч.

Арсенал набрал 50 и лидирует, опережая на 5 баллов Манчестер Сити, который благодаря хет-трику Холанда разгромил Вулверхэмптон 3:0.

Результаты матчей:

Арсенал — Манчестер Юнайтед 3:2

Голы: Нкетиа, 24, 90, Сака, 53 — Рашфорд, 17, Мартинес, 59

Вулверхэмптон — Манчестер Сити 0:3

Голы: Холанд, 40, 50, 54

Лидс — Брентфорд 0:0

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В преддверии Челси в дебютном матче Мудрика сыграл вничью с Ливерпулем (0:0).