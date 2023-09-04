Несмотря на победу. Зинченко стал худшим игроком Арсенала в матче с Манчестер Юнайтед — видео 4 сентября, 10:11 Зинченко не отметился в матче ничем особенным (Фото:Reuters/John Sibley)

Популярный портал Whoscored выставил оценки игрокам в матче четвертого тура английской Премьер-лиги между лондонским Арсеналом и Манчестер Юнайтед (3:1).

Украинский футболист Арсенала Зинченко начал этот поединок в стартовом составе «канониров», а на 76-й минуте был заменен.

По версии Whoscored украинец стал худшим игроком своей команды, получив оценку 6,2, которая стала самой низкой среди всех игроков Арсенала, начавших матч со стартовых минут.

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Также 6,2 балла получил футболист лондонского клуба Жоржиньо, который вышел на замену во втором тайме.

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Лучшим игроком матча был признан форвард «канониров» Сака — 7,9.

Среди игроков Манчестер Юнайтед самую высокую оценку получил Рашфорд — 7,4, а худшим игроком в составе «красных дьяволов стал Гарначо — 5,7.

Фото: Whoscored

Обзор матча Арсенал — МЮ:

Ранее сообщалось, что украинский форвард Артем Довбик стал худшим игроком Жироны в матче чемпионата Испании против Лас-Пальмаса.