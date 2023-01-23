Зинченко признан лучшим игроком Арсенала в матче с Манчестер Юнайтед 23 января, 17:01 Зинченко отрабатывал и в обороне, и в атаке (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Украинский защитник Александр Зинченко признан лучшим игроком команды в матче 21-го тура английской Премьер-лиги против Манчестер Юнайтед (3:2).

Об этом сообщает пресс-служба Арсенала в официальном аккаунте в Twitter.

Зинченко качественно отрабатывал в обороне, а также принял участие в двух голевых атаках Арсенала. Кроме этого, украинец сделал два отбора, нанес один удар по воротам и имел 88% точности передач.

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При этом популярный портал WhoScored поставил украинцу за игру оценку 6,7, а лучшим игроком Арсенала и матча в целом по его версии стал форвард «канониров» Нкетиа, забивший два гола.

После 21 тура в АПЛ Арсенал лидирует в турнирной таблице, имея в своем активе 50 очков.

Ранее сообщалось, что Александр Зинченко вошел в топ-10 самых дорогих левых защитников в мире по версии портала Transfermarkt.