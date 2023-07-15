Второй самый дорогой трансфер в истории АПЛ. Клуб Зинченко подписал топ-игрока сборной Англии

15 июля, 16:11
Поделиться:
Деклан Райс (Фото:ФК Арсенал Лондон)

Деклан Райс (Фото:ФК Арсенал Лондон)

Лондонский Арсенал официально объявил о трансфере полузащитника Вест Хэма Деклана Райса.

Стороны заключили долгосрочный контракт, однако его сроки не сообщаются.

Читайте также:
От одного украинца к другому: Звездный игрок сборной Германии перебрался в Арсенал за круглую сумму

24-летний футболист будет выступать под 41 номером.

По предварительным данным, Арсенал заплатил за Райса 100 миллионов фунтов гарантированными выплатами и еще 5 миллионов бонусов.

Видео дня

Отмеим, что это второй самый дорогой трансфер в истории АПЛ — рекорд принадлежит хавбеку Энцо Фернандесу, который зимой перешел из Бенфики в Челси за 106 миллионов фунтов. Примечательно, переход Райса стал самым дорогим в истории британского футболиста и Арсенала.

Читайте также:
Одноклубник Зинченко забил курьезный автогол с 35 метров, который стоил победы — видео

В прошлом сезоне англичанин провел 50 матчей за Вест Хэм, в которых забил пять голов и выполнил четыре голевые передачи.

Ранее Александр Зинченко признался, что недоволен своей игрой в АПЛ.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон)

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X