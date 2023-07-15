Второй самый дорогой трансфер в истории АПЛ. Клуб Зинченко подписал топ-игрока сборной Англии
Деклан Райс (Фото:ФК Арсенал Лондон)
Лондонский Арсенал официально объявил о трансфере полузащитника Вест Хэма Деклана Райса.
Стороны заключили долгосрочный контракт, однако его сроки не сообщаются.
24-летний футболист будет выступать под 41 номером.
По предварительным данным, Арсенал заплатил за Райса 100 миллионов фунтов гарантированными выплатами и еще 5 миллионов бонусов.
Отмеим, что это второй самый дорогой трансфер в истории АПЛ — рекорд принадлежит хавбеку Энцо Фернандесу, который зимой перешел из Бенфики в Челси за 106 миллионов фунтов. Примечательно, переход Райса стал самым дорогим в истории британского футболиста и Арсенала.
В прошлом сезоне англичанин провел 50 матчей за Вест Хэм, в которых забил пять голов и выполнил четыре голевые передачи.
Ранее Александр Зинченко признался, что недоволен своей игрой в АПЛ.