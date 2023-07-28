Невероятная красота. Клуб Зинченко открыл шикарную статую легендарному тренеру — фото

28 июля, 17:29
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Арсен Венгер (Фото:ФК Арсенал)

Арсен Венгер (Фото:ФК Арсенал)

Лондонский Арсенал официально сообщил, что установил статую Арсену Венгеру на Эмирейтс Стэдиум.

«Канониры» своим жестом поблагодарили французского специалиста, который проработал в команде с 1996 по 2018 год.

https://twitter.com/Arsenal/status/1684908815165378560

Бронзовую статую создал известный скульптор Джим Гай. Архитектурное произведение весит примерно полтонны и в высоту 3,5 метра.

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Статуя изображает Венгера, который над головой держит чемпионский трофей английской Премьер-лиги.

ФК Арсенал
Фото: ФК Арсенал

Отметим, что француз стал шестым человеком, заслужившим иметь собственный памятник на Эмирейтс Стедиус.

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В декабре 2011 года перед домашней ареной Арсенала были установлены статуи Кена Фраяра, Тьерри Анри, Тони Адамса и Герберта Чепмена. В 2014 году архитектурное произведение получил Деннис Бергкамп.

Ранее сообщалось, что Арсенал поставил Зинченко ультиматум перед матчем в поддержку Украины.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Арсенал (Лондон)

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