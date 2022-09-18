Английская Премьер-лига. Арсенал вернул лидерство, клуб Миколенко впервые победил

18 сентября, 18:56
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Миколенко (слева) провел на поле весь матч (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Миколенко (слева) провел на поле весь матч (Фото:Reuters/Jason Cairnduff)

Состоялись два матча 8-го тура английской Премьер-лиги.

Лондонский Арсенал на выезде разгромил Брентфорд со счетом 3:0 и вернулся на первое место чемпионата, опередив одно очко Манчестер Сити и Тоттенхэм.

Украинский игрок «канониров» Александр Зинченко участие в матче не принимал из-за травмы.

Видео дня

Первую победу в сезоне одержал Эвертон, за который выступает украинец Виталий Миколенко. «Ириски» дома победили Вест Хэм 1:0, а Миколенко провел на поле весь матч.

Результаты матчей:

Брентфорд — Арсенал 0:3
Голы: Салиба, 17, Жезус, 28, Виейра, 49

https://www.youtube.com/watch?v=GYvKlKQ7mb8&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Эвертон — Вест Хэм 1:0
Гол: Мопе, 53

https://www.youtube.com/watch?v=WhAgt8H8aOo&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В канун Манчестер Сити разгромил Вулверхэмптон (3:0), а Тоттенхэм — Лестер (6:2).

Редактор: Олег Телюк

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Теги:   Футбол Арсенал (Лондон) Эвертон Английская Премьер-лига Александр Зинченко

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