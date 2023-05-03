Арсенал вернул лидерство в английской Премьер-лиге после победы над Челси в «украинском» дерби — видео 3 мая, 09:35 Зинченко отыграл 73 минуты (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Арсенал обыграл Челси со счетом 3:1 в 34 туре английской Премьер-лиги и вернулся на первое место чемпионата.

Арсенал уверенно повел в счете еще в первом тайме, когда дублем отличился Эдегор, а Жезус забил третий гол.

Во втором тайме Мадуэке отквитал один мяч, но «канониры» удержали победу.

Видео дня

В составе Арсенала 73 минуты отыграл защитник Александр Зинченко, тогда как вингер Челси Михаил Мудрик появился на поле на 71-й минуте. Оба украинца результативными действиями не отличились.

Арсенал лидирует в АПЛ с отрывом в два очка от Манчестер Сити, но у «горожан» еще два матча в запасе.

Арсенал - Челси 3:1

Голы: Эдегор, 18, 31, Жезус, 34 - Мадуэке, 65

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре АПЛ Арсенал уступил Манчестер Сити (1:4).