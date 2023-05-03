Арсенал вернул лидерство в английской Премьер-лиге после победы над Челси в «украинском» дерби — видео

3 мая, 09:35
Поделиться:
Зинченко отыграл 73 минуты (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Зинченко отыграл 73 минуты (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Арсенал обыграл Челси со счетом 3:1 в 34 туре английской Премьер-лиги и вернулся на первое место чемпионата.

Арсенал уверенно повел в счете еще в первом тайме, когда дублем отличился Эдегор, а Жезус забил третий гол.

Во втором тайме Мадуэке отквитал один мяч, но «канониры» удержали победу.

Видео дня

Читайте также:
«Ему еще многому нужно научиться». Наставник Челси назвал главный недостаток Мудрика

В составе Арсенала 73 минуты отыграл защитник Александр Зинченко, тогда как вингер Челси Михаил Мудрик появился на поле на 71-й минуте. Оба украинца результативными действиями не отличились.

Арсенал лидирует в АПЛ с отрывом в два очка от Манчестер Сити, но у «горожан» еще два матча в запасе.

Арсенал - Челси 3:1
Голы: Эдегор, 18, 31, Жезус, 34 - Мадуэке, 65

https://www.youtube.com/watch?v=HpldAYQcAzQ&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре АПЛ Арсенал уступил Манчестер Сити (1:4).

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Челси Арсенал (Лондон) Английская Премьер-лига Александр Зинченко Михаил Мудрик

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X