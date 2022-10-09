Английская Премьер-лига. Арсенал без Зинченко обыграл Ливерпуль и вернулся на первое место, Роналду принес победу Манчестер Юнайтед — видео 9 октября, 23:00 Арсенал набрал 24 очка (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Состоялись четыре матча 10-го тура английской Премьер-лиги.

Арсенал в центральном матче тура обыграл Ливерпуль 3:2 и вернулся на первое место АПЛ, опередив одно очко Манчестер Сити.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко отсутствовал в заявке на матч, поскольку продолжает восстанавливаться от травмы.

Видео дня

Манчестер Юнайтед со счетом 2:1 обыграл Эвертон, за который весь матч отыграл футболист сборной Украины Виталий Миколенко.

Победный гол в составе «красных дьяволов» забил Кришитану Роналду.

Результаты матчей:

Арсенал — Ливерпуль 3:2

Голы: Мартинелли, 1, Сака, 45+5, 76 — Нуньес, 34, Фирмино, 53

Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:2

Голы: Ивоби, 5 — Антони, 15, Роналду, 44

Вест Хэм — Фулхэм 3:1

Голы: Боуэн, 29 ( пен), Скамакка, 63, Антонио, 90+1 — Перрейра, 5

Кристал Пэлас — Лидс 1:1

Голы: Эдуар, 24 — Стрейк, 10

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Манчестер Сити разгромил Саутгемптон 4:0, а Челси — Вулверхэмптон 3:0.