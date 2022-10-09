Английская Премьер-лига. Арсенал без Зинченко обыграл Ливерпуль и вернулся на первое место, Роналду принес победу Манчестер Юнайтед — видео
Арсенал набрал 24 очка (Фото:Reuters/Peter Cziborra)
Состоялись четыре матча 10-го тура английской Премьер-лиги.
Арсенал в центральном матче тура обыграл Ливерпуль 3:2 и вернулся на первое место АПЛ, опередив одно очко Манчестер Сити.
Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко отсутствовал в заявке на матч, поскольку продолжает восстанавливаться от травмы.
Манчестер Юнайтед со счетом 2:1 обыграл Эвертон, за который весь матч отыграл футболист сборной Украины Виталий Миколенко.
Победный гол в составе «красных дьяволов» забил Кришитану Роналду.
Результаты матчей:
Арсенал — Ливерпуль 3:2
Голы: Мартинелли, 1, Сака, 45+5, 76 — Нуньес, 34, Фирмино, 53
Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Ивоби, 5 — Антони, 15, Роналду, 44
Вест Хэм — Фулхэм 3:1
Голы: Боуэн, 29 ( пен), Скамакка, 63, Антонио, 90+1 — Перрейра, 5
Кристал Пэлас — Лидс 1:1
Голы: Эдуар, 24 — Стрейк, 10
Турнирная таблица
Накануне Манчестер Сити разгромил Саутгемптон 4:0, а Челси — Вулверхэмптон 3:0.