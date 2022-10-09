Английская Премьер-лига. Арсенал без Зинченко обыграл Ливерпуль и вернулся на первое место, Роналду принес победу Манчестер Юнайтед — видео

9 октября, 23:00
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Арсенал набрал 24 очка (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Арсенал набрал 24 очка (Фото:Reuters/Peter Cziborra)

Состоялись четыре матча 10-го тура английской Премьер-лиги.

Арсенал в центральном матче тура обыграл Ливерпуль 3:2 и вернулся на первое место АПЛ, опередив одно очко Манчестер Сити.

Украинский защитник «канониров» Александр Зинченко отсутствовал в заявке на матч, поскольку продолжает восстанавливаться от травмы.

Видео дня

Манчестер Юнайтед со счетом 2:1 обыграл Эвертон, за который весь матч отыграл футболист сборной Украины Виталий Миколенко.

Победный гол в составе «красных дьяволов» забил Кришитану Роналду.

Результаты матчей:

Арсенал — Ливерпуль 3:2
Голы: Мартинелли, 1, Сака, 45+5, 76 — Нуньес, 34, Фирмино, 53

https://www.youtube.com/watch?v=VuIuUpurjkA&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Эвертон — Манчестер Юнайтед 1:2
Голы: Ивоби, 5 — Антони, 15, Роналду, 44

https://www.youtube.com/watch?v=ufBzVWfU-48

Вест Хэм — Фулхэм 3:1
Голы: Боуэн, 29 ( пен), Скамакка, 63, Антонио, 90+1 — Перрейра, 5

https://www.youtube.com/watch?v=Q-LYm2BdPLk&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Кристал Пэлас — Лидс 1:1
Голы: Эдуар, 24 — Стрейк, 10

https://www.youtube.com/watch?v=Zvl9d0H-s6o&ab_channel=SetantaSportsPremierLeague

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Накануне Манчестер Сити разгромил Саутгемптон 4:0, а Челси — Вулверхэмптон 3:0.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол ФК Ливерпуль Арсенал (Лондон) Манчестер Юнайтед Эвертон Английская Премьер-лига Вест Хэм

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