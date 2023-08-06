Клуб Зинченко выиграл первый трофей в сезоне, обыграв в серии пенальти победителя Лиги чемпионов 6 августа, 20:39 Арсенал успешно начал сезон (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Лондонский Арсенал победил Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии.

Первым счет в матче открыл Манчестер Сити, когда на 77-й минуте отличился Палмер.

«Горожане» были близки к победе, однако на 11-й компенсированной минуте Троссард сделал счет ничейным.

Видео дня

По регламенту овертаймы не были предусмотрены, поэтому сразу наступила серия пенальти, в которой Арсенал реализовал четыре удара, тогда как Манчестер Сити — только один, сделав два промаха.

Арсенал выиграл 17-й Суперкубок Англии в своей истории.

Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко оказался вне заявки на матч, поскольку восстанавливается от травмы.



Манчестер Сити — Арсенал 1:1 (1:4 — по пенальти)

Голы: Палмер, 77 — Троссард, 90+11

Сообщалось, что во время летнего трансферного окна Манчестер Сити приобрел самого дорогого защитника в истории футбола.