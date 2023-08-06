Клуб Зинченко выиграл первый трофей в сезоне, обыграв в серии пенальти победителя Лиги чемпионов
Арсенал успешно начал сезон (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)
Лондонский Арсенал победил Манчестер Сити в матче за Суперкубок Англии.
Первым счет в матче открыл Манчестер Сити, когда на 77-й минуте отличился Палмер.
«Горожане» были близки к победе, однако на 11-й компенсированной минуте Троссард сделал счет ничейным.
По регламенту овертаймы не были предусмотрены, поэтому сразу наступила серия пенальти, в которой Арсенал реализовал четыре удара, тогда как Манчестер Сити — только один, сделав два промаха.
Арсенал выиграл 17-й Суперкубок Англии в своей истории.
Украинский футболист Арсенала Александр Зинченко оказался вне заявки на матч, поскольку восстанавливается от травмы.
Манчестер Сити — Арсенал 1:1 (1:4 — по пенальти)
Голы: Палмер, 77 — Троссард, 90+11
Сообщалось, что во время летнего трансферного окна Манчестер Сити приобрел самого дорогого защитника в истории футбола.