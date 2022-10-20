Арсенал вышел в плей-офф Лиги Европы — видео

20 октября, 22:23
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Арсенал победил благодаря голу Джаки (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Арсенал победил благодаря голу Джаки (Фото:REUTERS/Dylan Martinez)

Лондонский Арсенал победил эйндховенский ПСВ со счетом 1:0 в перенесенном матче 2-го тура Лиги Европы и досрочно вышел в плей-офф.

Арсенал победил благодаря единственному голу Джаки, который отличился на 71 минуте, нанеся точный удар с лета.

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Арсенал обеспечил себе место в плей-офф, однако первое место еще не гарантировал, поэтому пока неизвестно, с какой именно стадии стартует лондонский клуб — 1/8 или 1/16.

Видео дня

Украинский защитник Арсенала Александр Зинченко пропускал матч из-за травмы.

Арсенал - ПСВ 1:0
Гол: Джака, 71

Турнирная таблица

flashscore.ua
Фото: flashscore.ua

Ранее Арсенал на выезде обыграл норвежский Буде-Глимт со счетом 1:0.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Лига Европы Арсенал (Лондон) ПСВ

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