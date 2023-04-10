Решающая ошибка украинца. Футболист Ливерпуля элегантным финтом оставил в дураках Зинченко в голевой атаке — видео 10 апреля, 13:21 Арсенал потерял победу после ошибки Зинченко (Фото:REUTERS/Phil Noble)

Украинский защитник лондонского Арсенала Александр Зинченко допустил результативную ошибку в матче английской Премьер-лиги против Арсенала (2:2).

На 87-й минуте матча при счете 2:1 в пользу Арсенала Зинченко не сумел остановить на своем фланге Александера-Арнольда, который технично пробросил украинцу мяч между ног и сделал навес на Фирмино, который сравнял.

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Сразу после гола Зинченко был заменен на Тирни, а ошибка украинца оказалась решающей и стоила «канонирам» победы.





Ранее сообщалось, что в перерыве матча Ливерпуль Арсенал лайнсмен ударил футболиста мерсисайдского клуба Эндрю Робертсона.