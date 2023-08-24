«Мы солидарны». Клуб Зинченко поздравил Украину с Днем Независимости, разрисовав свой стадион в сине-желтые цвета — фото

24 августа, 17:15
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Арсенал присоединился к поздравлениям украинцев (Фото:ФК Арсенал)

Арсенал присоединился к поздравлениям украинцев (Фото:ФК Арсенал)

Лондонский Арсенал, за который выступает украинец Александр Зинченко, присоединился к поздравлениям с Днем Независимости Украины.

Английский клуб посвятил Украине и украинцам пост в своем официальном аккаунте в Instagram, добавив фото, на котором изображен стадион «канониров» Эмирейтс разрисованный в сине-желтые цвета.

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«Мы солидарны с народом Украины в День Независимости», — говорится в сообщении клуба.

Ранее украинцев с Днем Независимости поздравил английский Брентфорд, за который выступает Егор Ярмолюк.

Также присоединились к поздравлениям Эвертон Виталия Миколенко и Челси Михаила Мудрика.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол День независимости Арсенал (Лондон) День Независимости Украины Александр Зинченко

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