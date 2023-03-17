Лига Европы. Арсенал с Зинченко проиграл в серии пенальти и вылетел, Ювентус и Манчестер Юнайтед прошли в четвертьфинал — видео 17 марта, 00:54 Спортинг выбил Арсенал в серии пенальти (Фото:REUTERS/David Klein)

Состоялись ответные матчи 1/8 финала Лиги Европы, по итогам которых определились все четвертьфиналисты.

Лондонский Арсенал с украинцем Александром Зинченко в составе сыграл вничью 1:1 со Спортингом и уступил португальському клубу в серии пенальти, вылетев из турнира.

Видео дня

Кроме Спортинга, в четвертьфинал вышли Манчестер Юнайтед, Ювентус, Севилья, Байер, Фейеноорд, Рома и Рояль Унион.

Жеребьевка четвертьфинала состоится завтра, 17 марта.

Результаты матчей:

Бетис — Манчестер Юнайтед* 0:1 (первый матч — 1:4)

Гол: Рашфорд 56

Фрайбург — Ювентус* 0:2 (0:1)

Голы: Влахович 45 (пен), Кьеза 90+5

Фенербахче — Севилья* 1:0 (0:2)

Гол: Валенсия, 41 (пен)

Арсенал — Спортинг* 1:1 (3:5 — по пен) (2:2)

Голы: Джака, 19 — Гонсалвеш Педру, 62

Реал Сосьедад — Рома* 0:0 (2:0)

Рояль Унион* — Унион Берлин 3:0 (3:3)

Голы: Теума, 18, Лазарь Амани, 63, Лапуссен, 90+4

Ференцварош — Байер* 0:2 (0:2)

Голы: Диаби, 3, Адли, 81

Сообщалось, что Шахтер потерпел поражение от Фейенорда (1:7) и вылетел из Лиги Европы.