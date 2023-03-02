Английская Премьер-лига. Арсенал с голевым пасом Зинченко разгромил клуб Миколенко, Ливерпуль приблизился к топ-5 — видео
Зинченко принял участие в первом голе (Фото:Reuters/Peter Cziborra)
Сегодня, 1 марта, состоялись два перенесенных матча 7-го тура английской Премьер-лиги.
Арсенал с украинцем Александром Зинченко в составе разгромил со счетом 4:0 Эвертон, за который выступает другой украинский игрок Виталий Миколенко.
Зинченко непосредственно приложился к победе «канониров», отличившись голевым пасом во время первого взятия ворот.
Александр был заменен на 82-й минуте, а Миколенко отыграл за «ирисок» весь матч.
В другом матче дня Ливерпуль обыграл Вулверхэмптон 2:0 и поднялся на шестое место, вплотную приблизившись к зоне еврокубков.
Результаты матчей:
Арсенал — Эвертон 4:0
Голы: Сака, 40, Мартинелли, 45+1, 80, Эдегор, 71,
Ливерпуль — Вулверхэмптон 2:0
Голы: Ван Дейк, 73, Салах, 77
Турнирная таблица
Ранее сообщалось, что Арсенаал с Зинченко в роли капитана победил Лестер (1:0) в матче 25-го тура АПЛ.