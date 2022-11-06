Английская Премьер-лига. Арсенал с Зинченко обыграл Челси, Тоттенхэм уступил Ливерпулю, Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл — видео
Зинченко вернулся в игру после травмы (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)
Сегодня, 6 ноября, состоялись пять матчей 15-го тура английской Премьер-лиги.
В центральном матче тура Арсенал в лондонском дерби благодаря единственному голу Габриэла победил Челси и вернулся на первое место в турнирной таблице.
После длительной паузы из-за травмы в стартовом составе "канониров" вышел украинец Александр Зинченко, который был заменен на 78-й минуте.
Ливерпуль благодаря дублю Салаха на выезде обыграл Тоттенхэм 2:1, а Манчестер Юнайтед уступил Астон Вилле 1:3.
Также следует отметить победу Ньюкасла над Саутгемптоном 4:1, после чего "сороки" поднялись на третье место.
Результаты матчей:
Челси Арсенал 0:1
Голы: Габриэл, 43
Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2
Голы: Кейн, 70 - Салах, 11, 40
Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1
Голы: Бэйли, 7, Динь, 11, Рэмзи, 49 - Рэмзи, 45 (авт)
Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2
Голы: Бенрама, 20 - Заха, 41, Крессвелл, 90+4 (авт)
Саутгемптон - Ньюкасл 1:4
Голы: Перро, 88 — Альмирон, 35, Вуд, 58, Уиллок, 62, Гимараес, 90+1
Турнирная таблица
Накануне Манчестер Сити обыграл Фулхэм со счетом 2:1.