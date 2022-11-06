Английская Премьер-лига. Арсенал с Зинченко обыграл Челси, Тоттенхэм уступил Ливерпулю, Манчестер Юнайтед сенсационно проиграл — видео 6 ноября, 20:40 Зинченко вернулся в игру после травмы (Фото:REUTERS/Hannah Mckay)

Сегодня, 6 ноября, состоялись пять матчей 15-го тура английской Премьер-лиги.

В центральном матче тура Арсенал в лондонском дерби благодаря единственному голу Габриэла победил Челси и вернулся на первое место в турнирной таблице.

После длительной паузы из-за травмы в стартовом составе "канониров" вышел украинец Александр Зинченко, который был заменен на 78-й минуте.

Видео дня

Ливерпуль благодаря дублю Салаха на выезде обыграл Тоттенхэм 2:1, а Манчестер Юнайтед уступил Астон Вилле 1:3.

Также следует отметить победу Ньюкасла над Саутгемптоном 4:1, после чего "сороки" поднялись на третье место.

Результаты матчей:

Челси Арсенал 0:1

Голы: Габриэл, 43

Тоттенхэм - Ливерпуль 1:2

Голы: Кейн, 70 - Салах, 11, 40

Астон Вилла - Манчестер Юнайтед 3:1

Голы: Бэйли, 7, Динь, 11, Рэмзи, 49 - Рэмзи, 45 (авт)

Вест Хэм - Кристал Пэлас 1:2

Голы: Бенрама, 20 - Заха, 41, Крессвелл, 90+4 (авт)

Саутгемптон - Ньюкасл 1:4

Голы: Перро, 88 — Альмирон, 35, Вуд, 58, Уиллок, 62, Гимараес, 90+1

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

Накануне Манчестер Сити обыграл Фулхэм со счетом 2:1.