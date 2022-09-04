Арсенал с Зинченко проиграл Манчестер Юнайтед, но остался лидером английской Премьер-лиги
Зинченко отыграл в матче 74 минуты (Фото:REUTERS/Craig Brough)
Лондонский Арсенал на выезде проиграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:3 в 6-м туре английской Премьер-лиги, потерпев первое поражение в сезоне.
Манчестер Юнайтед открыл счет на 35-й минуте, когда новичок манкунианцев Антони воспользовался провалом в зоне Александра Зинченко и забил свой дебютный гол за клуб.
На 60-й минуте Букайо Сака сравнял счет, но почти сразу Маркус Рашфорд снова вывел Манчестер Юнайтед вперед, а через несколько минут отправил в ворота лондонцев третий мяч.
Зинченко отыграл за Арсенал 74 минуты, после чего был заменен Эдди Нкетиа.
Несмотря на поражение, Арсенал остался лидером АПЛ.
В еще одном матче дня Брайтон в результативном матче победил Лестера со счетом 5:2.
Результаты матчей:
Манчестер Юнайтед — Арсенал 3:1
Голы: Антони, 35, Рашфорд, 66, 75 — Сака, 60
Брайтон — Лестер 5:2
Голы: Томас, 10 (авт), Кайседо, 15, Троссард, 64, Макаллистер, 71 (пен), 90+7 — Ихеаначо, 1, Дакка, 33
В предыдущем туре Манчестер Юнайтед обыграл Лестер со счетом 1:0.
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