Арсенал с Зинченко проиграл Манчестер Юнайтед, но остался лидером английской Премьер-лиги 4 сентября, 20:26 Зинченко отыграл в матче 74 минуты (Фото:REUTERS/Craig Brough)

Лондонский Арсенал на выезде проиграл Манчестер Юнайтед со счетом 1:3 в 6-м туре английской Премьер-лиги, потерпев первое поражение в сезоне.

Манчестер Юнайтед открыл счет на 35-й минуте, когда новичок манкунианцев Антони воспользовался провалом в зоне Александра Зинченко и забил свой дебютный гол за клуб.

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На 60-й минуте Букайо Сака сравнял счет, но почти сразу Маркус Рашфорд снова вывел Манчестер Юнайтед вперед, а через несколько минут отправил в ворота лондонцев третий мяч.

Зинченко отыграл за Арсенал 74 минуты, после чего был заменен Эдди Нкетиа.

Несмотря на поражение, Арсенал остался лидером АПЛ.



В еще одном матче дня Брайтон в результативном матче победил Лестера со счетом 5:2.

Результаты матчей:



Манчестер Юнайтед — Арсенал 3:1

Голы: Антони, 35, Рашфорд, 66, 75 — Сака, 60

Брайтон — Лестер 5:2

Голы: Томас, 10 (авт), Кайседо, 15, Троссард, 64, Макаллистер, 71 (пен), 90+7 — Ихеаначо, 1, Дакка, 33

Турнирная таблица

Фото: flashscore.ua

В предыдущем туре Манчестер Юнайтед обыграл Лестер со счетом 1:0.

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