Побьет рекорд Шевченко. Футболист сборной Украины близок к переходу в европейский топ-клуб — СМИ 12 ноября, 21:55 Трансфер Мудрика может стать рекордным для украинских футболистов (Фото:ФК Шахтер)

Вингер донецкого Шахтера и сборной Украины Михаил Мудрик близок к переходу в лондонский Арсенал, сообщает Todofichajes.

Английский клуб уже согласовал с «горняками» трансфер 21-летнего футболиста.

Переход Мудрика обойдется «канонирам» в 65 млн евро. Еще 10 млн евро Шахтер может получить за Михаила в виде бонусов.

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Если переход 21-летнего вингера за указанную сумму таки состоится, то он станет рекордным для украинских футболистов.

Трансфер Мудрика может превзойти сумму в 44 млн евро, которые в 2006 году заплатил лондонский Челси Милану за Андрея Шевченко.

Сообщалось, что Мудрик может перейти в ПСЖ за 100 млн евро.