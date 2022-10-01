Чемпионат Англии. Арсенал с Зинченко победил Тоттенхэм и сохранил лидерство, команда экс-тренера Шахтера отобрала очки у Ливерпуля
Арсенал набрал 21 очко (Фото:Reuters/Matthew Childs)
Лондонский Арсенал обыграл Тоттенхэм в дерби, которое состоялось в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги.
Первый тайм встречи завершился вничью со счетом 1:1. А вот после перерыва «канониры» забили еще дважды, на что «шпоры» ответить не смогли.
Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе Арсенала и отыграл 73 минуты. Эта победа позволила «канонирам» сохранить лидерство в турнирной таблице.
Брайтон в первом матче под руководством бывшего главного тренера донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби сенсационно отобрал очки у Ливерпуля.
Лондонский Челси вырвал победу у Кристал Пэлас, чем порадовал своего нового наставника Грэхэма Поттера.
Также выиграл Эвертон. На выезде «ириски», в составе которых весь матч отыграл украинец Виталий Миколенко, оказались сильнее Саутгемптона.
Результаты матчей:
Арсенал — Тоттенхэм 3:1
Голы: Парти, 20, Габриэл Жезус, 49, Джака, 67 — Кейн, 31 (с пен.)
Удаление: Эмерсон Роял, 62 (Тоттенхэм)
Борнмут — Брентфорд 0:0
Кристал Пэлас — Челси 1:2
Голы: Эдуард, 7 — Обамеянг, 38, Галлахер, 90
Ливерпуль — Брайтон 3:3
Голы: Фирмино, 33, 54, Уэбстер, 63 (автогол) — Троссард, 4, 17, 83
Саутгемптон — Эвертон 1:2
Голы: Арибо, 49 — Коуди, 52, МакНил, 54
Фулхэм — Ньюкасл 1:4
Голы: Рид, 88 — Уилсон, 11, Алмирон, 33, 57, Лонгстафф, 43
Удаление: Чалоба, 8 (Фулхэм)
Вест Хэм — Вулверхэмптон 2:0
Голы: Скамакка, 29, Боуэн, 54
Турнирная таблица
Сообщалось, что Миколенко совершил трогательный поступок перед матчем 8-го тура чемпионата Англии против Вест Хэма.
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