Чемпионат Англии. Арсенал с Зинченко победил Тоттенхэм и сохранил лидерство, команда экс-тренера Шахтера отобрала очки у Ливерпуля 1 октября, 21:33 Арсенал набрал 21 очко (Фото:Reuters/Matthew Childs)

Лондонский Арсенал обыграл Тоттенхэм в дерби, которое состоялось в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги.

Первый тайм встречи завершился вничью со счетом 1:1. А вот после перерыва «канониры» забили еще дважды, на что «шпоры» ответить не смогли.

Украинец Александр Зинченко вышел в стартовом составе Арсенала и отыграл 73 минуты. Эта победа позволила «канонирам» сохранить лидерство в турнирной таблице.

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Брайтон в первом матче под руководством бывшего главного тренера донецкого Шахтера Роберто Де Дзерби сенсационно отобрал очки у Ливерпуля.

Лондонский Челси вырвал победу у Кристал Пэлас, чем порадовал своего нового наставника Грэхэма Поттера.

Также выиграл Эвертон. На выезде «ириски», в составе которых весь матч отыграл украинец Виталий Миколенко, оказались сильнее Саутгемптона.

Результаты матчей:

Арсенал — Тоттенхэм 3:1

Голы: Парти, 20, Габриэл Жезус, 49, Джака, 67 — Кейн, 31 (с пен.)

Удаление: Эмерсон Роял, 62 (Тоттенхэм)

Борнмут — Брентфорд 0:0

Кристал Пэлас — Челси 1:2

Голы: Эдуард, 7 — Обамеянг, 38, Галлахер, 90

Ливерпуль — Брайтон 3:3

Голы: Фирмино, 33, 54, Уэбстер, 63 (автогол) — Троссард, 4, 17, 83

Саутгемптон — Эвертон 1:2

Голы: Арибо, 49 — Коуди, 52, МакНил, 54

Фулхэм — Ньюкасл 1:4

Голы: Рид, 88 — Уилсон, 11, Алмирон, 33, 57, Лонгстафф, 43

Удаление: Чалоба, 8 (Фулхэм)

Вест Хэм — Вулверхэмптон 2:0

Голы: Скамакка, 29, Боуэн, 54

Турнирная таблица

Фото: terrikon.com

Сообщалось, что Миколенко совершил трогательный поступок перед матчем 8-го тура чемпионата Англии против Вест Хэма.

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