Известный экс-форвард Динамо перешел в клуб из Казахстана
Артем Беседин (Фото:ФК Динамо)
Украинский нападающий Артем Беседин, который недавно покинул киевское Динамо, продолжит карьеру в казахстанском Ордабасы.
Об этом сообщает пресс-служба Ордабасы в официальном аккаунте в Instagram.
Детали сделки между Бесединым и клубом из Казахстана не сообщаются.
Беседин является воспитанником Динамо, а за главную команду дебютировал в 2016 году.
В составе киевского клуба Беседин выиграл два титула чемпиона Украины, два Суперкубка Украины и Кубок Украины.
На счету нападающего 19 матчей и два гола за сборную Украины.
Вторую часть прошлого сезона Беседин провел в аренде в кипрской Омонии, а позже договорился с Динамо о расторжении контракта и покинул клуб в статусе свободного агента.
Ранее сообщалось, что испанский форвард Фран Соль перешел из киевского Динамо в кипрский клуб АЕК Ларнака.