Известный экс-форвард Динамо перешел в клуб из Казахстана

6 июля, 12:12
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Артем Беседин (Фото:ФК Динамо)

Артем Беседин (Фото:ФК Динамо)

Украинский нападающий Артем Беседин, который недавно покинул киевское Динамо, продолжит карьеру в казахстанском Ордабасы.

Об этом сообщает пресс-служба Ордабасы в официальном аккаунте в Instagram.

Детали сделки между Бесединым и клубом из Казахстана не сообщаются.

Беседин является воспитанником Динамо, а за главную команду дебютировал в 2016 году.

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В составе киевского клуба Беседин выиграл два титула чемпиона Украины, два Суперкубка Украины и Кубок Украины.

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На счету нападающего 19 матчей и два гола за сборную Украины.

Вторую часть прошлого сезона Беседин провел в аренде в кипрской Омонии, а позже договорился с Динамо о расторжении контракта и покинул клуб в статусе свободного агента.

Ранее сообщалось, что испанский форвард Фран Соль перешел из киевского Динамо в кипрский клуб АЕК Ларнака.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы Казахстан ФК Динамо (Киев)

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