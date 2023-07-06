Известный экс-форвард Динамо перешел в клуб из Казахстана 6 июля, 12:12 Артем Беседин (Фото:ФК Динамо)

Украинский нападающий Артем Беседин, который недавно покинул киевское Динамо, продолжит карьеру в казахстанском Ордабасы.

Об этом сообщает пресс-служба Ордабасы в официальном аккаунте в Instagram.

Детали сделки между Бесединым и клубом из Казахстана не сообщаются.

Беседин является воспитанником Динамо, а за главную команду дебютировал в 2016 году.



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В составе киевского клуба Беседин выиграл два титула чемпиона Украины, два Суперкубка Украины и Кубок Украины.



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На счету нападающего 19 матчей и два гола за сборную Украины.

Вторую часть прошлого сезона Беседин провел в аренде в кипрской Омонии, а позже договорился с Динамо о расторжении контракта и покинул клуб в статусе свободного агента.



Ранее сообщалось, что испанский форвард Фран Соль перешел из киевского Динамо в кипрский клуб АЕК Ларнака.

