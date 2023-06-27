Динамо расторгло контракт с известным нападающим 27 июня, 16:22 Беседин получил статус свободного агента (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо объявило об уходе из клуба форварда Артема Беседина.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Беседин, который вторую часть прошлого сезона провел в аренде в кипрской Омонии, договорился с Динамо о расторжении контракта и покинул клуб в статусе свободного агента.

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Беседин является воспитанником Динамо, а за главную команду дебютировал в 2016 году.

В составе Динамо Беседин выиграл два титула чемпиона Украины, два Суперкубка Украины и Кубок Украины.

Всего Беседин сыграл за киевский клуб 143 матча, в которых забил 35 голов.

Также на счету нападающего 19 матчей и два гола в составе сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Динамо намекнуло на возвращение бывшего лидера команды Андрея Ярмоленко.