Динамо расторгло контракт с известным нападающим

27 июня, 16:22
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Беседин получил статус свободного агента (Фото:ФК Динамо)

Беседин получил статус свободного агента (Фото:ФК Динамо)

Киевское Динамо объявило об уходе из клуба форварда Артема Беседина.

Об этом сообщает официальный сайт Динамо.

Беседин, который вторую часть прошлого сезона провел в аренде в кипрской Омонии, договорился с Динамо о расторжении контракта и покинул клуб в статусе свободного агента.

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Беседин является воспитанником Динамо, а за главную команду дебютировал в 2016 году.

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В составе Динамо Беседин выиграл два титула чемпиона Украины, два Суперкубка Украины и Кубок Украины.

Всего Беседин сыграл за киевский клуб 143 матча, в которых забил 35 голов.

Также на счету нападающего 19 матчей и два гола в составе сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Динамо намекнуло на возвращение бывшего лидера команды Андрея Ярмоленко.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Трансферы ФК Динамо (Киев)

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