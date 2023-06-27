Динамо расторгло контракт с известным нападающим
Беседин получил статус свободного агента (Фото:ФК Динамо)
Киевское Динамо объявило об уходе из клуба форварда Артема Беседина.
Об этом сообщает официальный сайт Динамо.
Беседин, который вторую часть прошлого сезона провел в аренде в кипрской Омонии, договорился с Динамо о расторжении контракта и покинул клуб в статусе свободного агента.
Беседин является воспитанником Динамо, а за главную команду дебютировал в 2016 году.
В составе Динамо Беседин выиграл два титула чемпиона Украины, два Суперкубка Украины и Кубок Украины.
Всего Беседин сыграл за киевский клуб 143 матча, в которых забил 35 голов.
Также на счету нападающего 19 матчей и два гола в составе сборной Украины.
Ранее сообщалось, что Динамо намекнуло на возвращение бывшего лидера команды Андрея Ярмоленко.