«Делал результат». Довбик назвал футболиста, которого хотел бы вернуть в сборную Украины

Форвард сборной Украины Артем Довбик назвал футболиста прошлого, которого хотел бы снова видеть в составе национальной команды.

Нападающий Ромы выбрал Евгения Коноплянку, сообщает ВЗБІРНА.

«Для меня как для нападающего очень важны вингеры. Евгений был фантастическим вингером, делал результат, очень много создавал моментов для нападающих. Я хотел бы, чтобы такой вингер был у нас также», — сказал Довбик.

Коноплянка провел свой последний матч за сборную Украины в марте 2023 года. В составе национальной команды он сыграл 87 матчей, забил 21 гол.

Ранее сообщалось, что Довбик на фоне критики в Роме попал на радар турецкого гранда.