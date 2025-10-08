«Делал результат». Довбик назвал футболиста, которого хотел бы вернуть в сборную Украины

8 октября, 23:31
Артем Довбик (Фото: УАФ)

Артем Довбик (Фото: УАФ)

Форвард сборной Украины Артем Довбик назвал футболиста прошлого, которого хотел бы снова видеть в составе национальной команды.

Нападающий Ромы выбрал Евгения Коноплянку, сообщает ВЗБІРНА.

«Для меня как для нападающего очень важны вингеры. Евгений был фантастическим вингером, делал результат, очень много создавал моментов для нападающих. Я хотел бы, чтобы такой вингер был у нас также», — сказал Довбик.

Коноплянка провел свой последний матч за сборную Украины в марте 2023 года. В составе национальной команды он сыграл 87 матчей, забил 21 гол.

Ранее сообщалось, что Довбик на фоне критики в Роме попал на радар турецкого гранда.

Редактор: Олег Телюк

Теги:   Футбол Евгений Коноплянка Сборная Украины Артем Довбик

