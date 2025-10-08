«Делал результат». Довбик назвал футболиста, которого хотел бы вернуть в сборную Украины
Артем Довбик (Фото: УАФ)
Форвард сборной Украины Артем Довбик назвал футболиста прошлого, которого хотел бы снова видеть в составе национальной команды.
Нападающий Ромы выбрал Евгения Коноплянку, сообщает ВЗБІРНА.
«Для меня как для нападающего очень важны вингеры. Евгений был фантастическим вингером, делал результат, очень много создавал моментов для нападающих. Я хотел бы, чтобы такой вингер был у нас также», — сказал Довбик.
Коноплянка провел свой последний матч за сборную Украины в марте 2023 года. В составе национальной команды он сыграл 87 матчей, забил 21 гол.
