Нападающий сборной Украины разочарован своей результативностью в чемпионате 10 июня, 09:10 Артем Довбик (Фото:УАФ)

Форвард Днепра-1 Артем Довбик, который продлил контракт с клубом, расстроен тем, что не смог забить больше голов в УПЛ.

По словам нападающего, он устал от футбольной нагрузки, но из-за вызова в сборную, нет времени отдохнуть.

«Конечно, немного устал. Продолжаю дальше работать. Надо восстановить кондиции? Ну, ты сильно не восстановишь, потому что нужно хотя бы неделю отдохнуть.

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Но сейчас, я думаю, будут нагрузки в меру, поэтому все восстановятся после долгого переезда".

Артем добавил, что не хотел останавливаться на отметке в 24 гола в украинской Премьер-лиге.

«Расстроился ли я, что не забил больше? Немножко расстроился, но значит такова моя судьба», — цитирует Довбыка ВСБОРНАЯ.

Отметим, что до рекорда Мхитаряна, забившего 25 голов за донецкий Шахтер в УПЛ в сезоне 2012/13, Довбыку оставался один гол. Однако это не помешало футболисту стать лучшим бомбардиром УПЛ 2022/23, забив 24 гола.

Напоминаем, что украинский нападающий может стать одноклубником Малиновского.

Ранее сообщалось, что Довбиком интересуются четыре клуба Серии А.