Покорить Европу: Лучший бомбардир УПЛ заинтересовал клубы из Италии 29 мая, 21:22 Артем Довбик (Фото:УАФ)

Нападающий сборной Украины и Днепр-1 Артем Довбик близок к тому, чтобы сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает TuttoSalernitana, итальянская Салернитана возобновила интерес к 25-летнему игроку.

Представитель Серии А должен будет заплатить около 10 миллионов евро, чтобы подписать Довбика.

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Отмечается, что интерес к украинцу проявляет Торино, который также следит за футболистом с прошлого лета.

В текущем сезоне Довбик провел 38 матчей за Днепр-1 во всех турнирах, в которых забил 29 голов и выполнил восемь голевых передач.

Ранее сообщалось, что Артем может перебраться в топ-клуб Европы, где присоединится к игроку сборной Украины.

Отметим, что Довбик продлит контракт с Днепром-1 ради определенной цели.