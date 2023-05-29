Покорить Европу: Лучший бомбардир УПЛ заинтересовал клубы из Италии
Артем Довбик (Фото:УАФ)
Нападающий сборной Украины и Днепр-1 Артем Довбик близок к тому, чтобы сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.
Как сообщает TuttoSalernitana, итальянская Салернитана возобновила интерес к 25-летнему игроку.
Представитель Серии А должен будет заплатить около 10 миллионов евро, чтобы подписать Довбика.
Отмечается, что интерес к украинцу проявляет Торино, который также следит за футболистом с прошлого лета.
В текущем сезоне Довбик провел 38 матчей за Днепр-1 во всех турнирах, в которых забил 29 голов и выполнил восемь голевых передач.
Ранее сообщалось, что Артем может перебраться в топ-клуб Европы, где присоединится к игроку сборной Украины.
Отметим, что Довбик продлит контракт с Днепром-1 ради определенной цели.