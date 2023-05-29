Покорить Европу: Лучший бомбардир УПЛ заинтересовал клубы из Италии

29 мая, 21:22
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Артем Довбик (Фото:УАФ)

Артем Довбик (Фото:УАФ)

Нападающий сборной Украины и Днепр-1 Артем Довбик близок к тому, чтобы сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как сообщает TuttoSalernitana, итальянская Салернитана возобновила интерес к 25-летнему игроку.

Представитель Серии А должен будет заплатить около 10 миллионов евро, чтобы подписать Довбика.

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Отмечается, что интерес к украинцу проявляет Торино, который также следит за футболистом с прошлого лета.

В текущем сезоне Довбик провел 38 матчей за Днепр-1 во всех турнирах, в которых забил 29 голов и выполнил восемь голевых передач.

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Ранее сообщалось, что Артем может перебраться в топ-клуб Европы, где присоединится к игроку сборной Украины.

Отметим, что Довбик продлит контракт с Днепром-1 ради определенной цели.

Редактор: Дмитрий Данец

Теги:   Футбол Артем Довбик

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