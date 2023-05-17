Может стать одноклубником Малиновского. Агент подтвердил интерес французского топ-клуба к лучшему бомбардиру УПЛ 17 мая, 20:11 Довбик может покинуть Днепр-1 по окончании сезона (Фото:REUTERS/Andy Buchanan)

Форвард сборной Украины и Днепра-1 Артем Довбык, который с 23 забитыми голами возглавляет бомбардирскую гонку украинской Премьер-лиги, может стать игроком французского Марселя.

Об этом заявил агент игрока Алексей Люндовский, сообщает Украинский футбол.

По словам агента, Марселя уже долгое время следит за Довбиком, которым кроме французского клуба интересуются еще ряд европейских команд.

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«Марсель и ранее интересовался Артемом рядом со многими другими клубами. Был предметный интерес к Довбику, он остается.

Кроме того, ни один из итальянских и английских вариантов, о которых говорилось ранее, не закрыт. Клубы активно интересуются делами Довбика, следят за его выступлениями и статистикой.

Относительно запросов из Турции — их особенно много, причем от всех клубов, которые являются грандами чемпионата. Однако могу сказать уверенно, что вариант с турецким чемпионатом не рассматривается. Желание Довбика — играть в топ-5 западноевропейских чемпионатов", — сказал Люндовский.

Агент также не исключил, что форвард может остаться в Днепре-1, с которым ведет переговоры по новому контракту.

"Артем не принял предыдущее предложение клуба, однако это логично, что СК Днепр-1 желает заручиться поддержкой своего ведущего бомбардира. Переговоры продолжаются", - подытожил представитель футболиста.

Контракт Довбика с Днепром-1 рассчитан до 31 декабря 2023 года.

Следует отметить, что с января 2023 года за Марсель выступает один из лидеров сборной Украины Руслан Малиновский.