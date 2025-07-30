Украинский форвард Артем Довбик может покинуть итальянскую Рому в летнее трансферное окно 2025 года.

Римский клуб готов продать футболиста, если получит хорошее предложение, утверждает известный инсайдер Николо Скира.

Рома хочет за Довбика около 40 миллионов евро. Скира добавляет, что некоторые клубы английской Премьер-лиги делали запросы относительно возможного трансфера украинца.

Довбик перебрался в Рому летом 2024 года из испанской Жироны за 30,5 млн евро.

В дебютном сезоне украинец провел 45 матчей за римский клуб, забил 17 голов и сделал четыре голевые передачи.

Прошлый сезон Рома завершила на пятом месте в чемпионате Италии. Клуб квалифицировался в основной этап Лиги Европы.

